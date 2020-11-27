Голикова рассказала о выплатах студентам, которые помогают в борьбе с коронавирусом

На помощь врачам пришли более 60 тысяч студентов.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что государство финансово поддержит студентов, которые помогают в борьбе с коронавирусом. Об этом пишет РИА Новости.

На данный момент более 60 тысяч студентов университетов привлечены к лечению коронавирусных больных. Они получат по 10 тысяч рублей. Также в больницах трудятся студенты средних учебных заведений. Им заплатят за два месяца по семь тысяч рублей. Голикова добавила, что власти стабильно выделяют средства на мероприятия, связанные с распространением инфекции.

Напоминаем, что с начала пандемии в России выявлено 2 215 533 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 38 558 летальных исходов, выздоровело 1 712 174 пациента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что работающие с коронавирусом врачи получат деньги на такси.