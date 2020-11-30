Ивлев рассказал о своем разводе

Ивлев рассказал о своем разводе
Ивлев устал комментировать слухи о разводе. Фото: https://www.instagram.com/ivlevchef/

Он заверил, что бывшая супруга рассказала неверную информацию СМИ.

Ведущий Константин Ивлев рассказал о своем разводе с супругой Марией, с которой состоял в браке 23 года. Об этом пишет «Собеседник».

Он отметил, что не было никаких скандалов, а его экс-жена «сделала неправильный ход», когда поделилась с прессой неправильной информацией. Ивлев уверяет, что никого не бросал и ничего не отбирал у Марии. Он добавил, что правду знают три человека. Ивлев считает, что все женщины реагируют на расставания по-разному.

Телеведущему непросто общаться с Марией, но с детьми он поддерживает нормальные отношения. Он не считает нужным объяснять, что стало причиной разрыва.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Воля рассказал о страданиях Харламова после развода с Асмус. Присутствующие в зале гости посчитали это шуткой, однако сам Харламов не стал опровергать сказанное.

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