Шаляпин хочет вести шоу «Поле чудес»

Шоумен не против стать соведущим Леонида Якубовича.

Шоумен Прохор Шаляпин рассказал о своей мечте, о чем сообщает «Пятый канал». Он отметил, что с детства хочет быть ведущим шоу «Поле чудес». Шаляпин не против вести передачу вместе с Леонидом Якубовичем. Он считает, что взрослая аудитория – это самый благодарный зритель.

Напоминаем, что в СМИ писали, будто у шоумена есть шанс стать ведущим шоу «Звезды сошлись» после смерти соведущего Леры Кудрявцевой. Шаляпин тактично отмолчался насчет этой новости, но поделился своим тайным желанием.

«Я вообще мечтаю с детства быть ведущим «Поле чудес». Мечтаю, обожаю. Можно и рядом с Якубовичем вести»,

— сказал артист, отвечая на вопрос о работе на НТВ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Леонид Якубович рассказал о самом ценном подарке в истории шоу «Поле чудес». Однажды ведущему подарили портсигар, пробитый пулей.