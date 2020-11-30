В Мурино ночью местный житель стащил с клумбы растущую елку

Молодой человек решил унести елку домой. Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Молодой человек решил унести елку домой. Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

В Мурино молодой человек не смог пройти мимо растущей ели. Инцидент произошел ночью 29 ноября на Охтинской аллее у дома 10, корпус 1.

Прохожий целенаправленно подошел к растущей елке, надел на нее мешок и выдернул деревце с корнем.

Происшествие попало на камеры видеонаблюдения, а потом появилось в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Пользователи Сети предположили, что молодой человек решил унести елку домой перед Новым годом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главными критериями при выборе новогоднего дерева являются высота не ниже 25 метров и диаметр от 0,5 до 0,8 метров. Главная новогодняя достопримечательность появится на площади не позднее 20 декабря.