Петербургские ученые предложили забыть об открытии границ до лета

Ученые из Петербурга дали прогноз о сроках открытия границ с помощью математической модели распространения коронавирусной инфекции.

«Мы видим три возможных ситуации: оптимистичная, средняя, которая прогнозирует, что пик будет 7 января, и пессимистичная. Согласно последней ситуации к 5 января число активных больных может достигнуть 65 тысяч заболевших», — рассказал руководитель Центра Национальной технологической инициативы Алексей Боровков в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По его словам, ситуация пока развивается в сторону пессимистичного плана. Он отметил, что пик заболеваемости коронавирусом может наступить в Северной столице уже в январе следующего года, потом распространение вируса, скорее всего, пойдет на спад, но до лета, по словам ученого, об открытии границ лучше забыть.

По последним данным, в Петербурге с начала пандемии зарегистрировано 125 907 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 71 301 пациент, число смертельных исходов достигло 5 432.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что несмотря на действующие в мире ограничения из-за сложной эпидемиологической ситуации, ассоциация рассчитывает на постепенное открытие страны для иностранных туристов весной следующего года, примерно в марте-апреле. По словам директора АТОР, если ожидания сбудутся, то восстановление туристической отрасли от последствий пандемии COVID-19 значительно ускорится.