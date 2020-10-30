Российские границы могут открыться для туристов весной

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) спрогнозировали приблизительные сроки постепенного открытия российских границ для иностранцев.

Директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что несмотря на действующие в мире ограничения из-за сложной эпидемиологической ситуации, ассоциация рассчитывает на постепенное открытие страны для иностранных туристов весной следующего года, примерно в марте-апреле. По словам директора АТОР, если ожидания сбудутся, то восстановление туристической отрасли от последствий пандемии COVID-19 значительно ускорится.

Ломидзе отметила, что при позитивном сценарии туризм вернется к показателям, наблюдавшимся до коронакризиса, уже во второй половине 2021 года.

Кроме того, по словам директора ассоциации, отрасли бы не помешала государственная поддержка в виде сокращения расходов на аренду и снижения налоговой нагрузки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что оперштаб не будет рекомендовать закрыть границы из-за Covid-19.