Водитель пикапа погиб в массовом ДТП на КАД у «Меги Парнас»

Водитель пикапа погиб в массовом ДТП на КАД у &#171;Меги Парнас&#187;
Водитель пикапа разбился насмерть. Фото: vk.com/spb_today

В Выборгском районе Петербурга произошло серьезно ДТП, в которое попали несколько машин. Очевидцы сообщают об одном трупе.

Все произошло утром во вторник, 1 декабря, на внутреннем кольце КАД перед торговым центром «Мега Парнас». Судя по кадрам с места происшествия, опубликованным в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», в аварии погиб водитель пикапа, который врезался в переди ехавший автобус.

«Я по встречке проезжал недавно, там все печально у пикапа. Стойку лобового сложило почти до средней стойки. Водительской стороной в автобус. Удар над рамой прошёл, по кузову», — пишет очевидец аварии.

По словам пользователей, всего столкнулись около четырех-пяти машин. Известно, что пика пришлось «вытягивать» из-под автобуса с помощью сотрудников МЧС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель попытался скрыться с места ДТП, но влетел в остановку на Октябрьской набережной.

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