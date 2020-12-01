Водитель попытался скрыться с места ДТП, но влетел в остановку на Октябрьской набережной

В Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием легкового автомобиля. По словам очевидцев, водитель пытался уехать с места аварии, но угодил в остановку.

Дорожный инцидент случился во вторник, 1 декабря, на пересечении улицы Крыленко и Октябрьской набережной. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам пользователей, на указанном участке столкнулись две иномарки, одна из них попыталась удрать, но протаранила автобусную остановку.

«Пытался скрыться», — написал автор записи.

На кадрах видно, что от удара конструкция обвалилась. На место прибыли пожарные, точные обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иномарка спровоцировала трамвайную пробку на Энгельса. Машина пробила ограждение трамвайных путей.