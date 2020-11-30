Иномарка спровоцировала трамвайную пробку на Энгельса

Вечером 30 ноября на севере Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие.

По словам очевидцев, около 20:55. Черная иномарка пробила ограждение трамвайных путей на перекрестке проспектов Луначарского и Энгельса. В результате ДТП было перекрыто движение трамваев в сторону Удельной.

«Вылетев с перекрестка Энгельса и Луначарского автомобиль пробил ограждение трамвайных путей. Участники аварии живы, выставляют знаки. Матерятся», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В результате аварии никто не пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что авария произошла на проспекте Солидарности поздно вечером в воскресенье, 29 ноября. На трассе столкнулись несколько автомобилей.