Живую новогоднюю елку привезут на Дворцовую площадь через неделю

Во вторник, 8 декабря, на Дворцовую площадь привезут главный символ Нового года. В этом году власти совместно с петербуржцами решили, что новогодняя ель будет живой.

Директор Городского центра рекламы и праздничного оформления Андрей Чистяков рассказал телеканалу «Санкт-Петербург«, что 7 декабря специалисты поедут на демонтажные работы в лес. По его словам, это будет «практически войсковая операция». Праздничное дерево будут готовить к перевозке в течение полутора суток.

Уже ближе к ночи 8 декабря ель планируют доставить на главную петербургскую площадь, если, как отмечает Чистяков, погода не внесет свои коррективы.

Живая елка будет готова к Новому году только 20 декабря — в этот день она зажжется праздничными огнями. Также известно, что в этом году дерево украсят в ретро-стиле. На ней появятся персонажи их советских мультфильмов и старые открытки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге утвердили программу новогодних праздников.