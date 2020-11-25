В Петербурге утвердили программу новогодних праздников

В Петербурге правительство утвердило программу на новогодние и рождественские праздники. Большая часть мероприятий пройдет в онлайн-формате.

Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов на заседании городского правительства. Он подчеркнул, что праздник в Северной столице должен быть, несмотря на все трудности.

Так, «Праздник Новогодней елки», который ежегодно проходит в Ледовом дворце, в этом году заменят на «Снежную королеву». Не состоится и традиционная встреча Деда Мороза на Дворцовой площади, вместо нее выступят творческие коллективы и звезды российской эстрады. Шоу выйдет на телеканале «Санкт-Петербург» 31 декабря.

Одним из мероприятий в режиме офлайн станет Рождественская ярмарка, которую развернут на Манежной площади с 19 декабря по 10 января. Кроме того, новогоднее настроение горожанам создадут украшения, установленные во всех районах города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, будет ли Дед Мороз соблюдать масочный режим. Россиянам также напомнили, что актеры, играющие роль волшебника, зачастую в силу возраста оказываются в группе риска заболеваемости коронавирусом.