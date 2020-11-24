Стало известно, будет ли Дед Мороз соблюдать масочный режим

На территории России сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация. При этом жители не захотят лишать своих детей праздника и все равно станут приглашать Деда Мороза. Об этом рассказал основатель Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек Зинаида Моор.

По ее словам, встречи с новогодними персонажами, скорее всего, будут проходить на открытом воздухе, маловероятно, что актеры будут работать в масках.

Основатель съезда отметила в беседе с радио Sputnik, что актеры, играющие роль волшебника, зачастую в силу возраста оказываются в группе риска заболеваемости.

Моор также добавила, что объединение отказалось от массового поздравления в онлайн-формате, так как это не заменит личного общения. Она уверена, что желания у детей в этом году будут особенные.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы отпразднуют Новый год в онлайн-формате из-за коронавируса. Праздничное настроение создадут украшения, установленные во всех районах города.