Минздрав РФ: самую большую тревогу вызывает ситуация с коронавирусом в Петербурге

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что самую большую тревогу в связи с ситуацией с коронавирусом и количеством свободных коек вызывает Петербург и Калининградская область.

«Сегодня менее 5% свободного коечного фонда отмечается в 17 регионах РФ, наибольшую тревогу у нас вызывают Калининградская область и Петербург», — заявил он.

По последним данным, в Петербурге с начала пандемии зарегистрировано 129 604 случая заражения коронавирусом, выздоровел 73 191 пациент, количество смертельных исходов достигло 5 517.

Сейчас в Петербурге пациентов с COVID-19 и пневмониями принимают 16 городских и пять федеральных стационаров. Развернуты почти 11 тысяч коек, но свободными из них остались только 6%, сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге увеличат коечные мощности для оказания медицинской помощи заболевшим. Об этом заявил вице-губернатор Олег Эргашев, сообщили в пресс-службе администрации города.