Петербуржцев с COVID-19 отправят в НИИ фтизиопульмонологии, но свободных коек все меньше

В Петербурге НИИ фтизиопульмонологии Минздрава России начал прием больных с COVID-инфекцией. Институт даст городу 55 коек для больных с коронавирусом. За неделю число госпитализированных выросло больше, чем на 9%.

О новых койках во вторник, 1 декабря, сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева. В федеральном стационаре развернули 55 коек. Предполагается, что это позволит снизить нагрузку на городские больницы и создать некоторый резерв.

В настоящее время в Петербурге пациентов с COVID-19 и пневмониями принимают 16 городских и пять федеральных стационаров. Развернуты почти 11 тысяч коек, но свободными из них остались только 6%.

Отметим, что по состоянию на 1 декабря в Петербурге выявили 3697 новых заболевших, госпитализированы были 597 пациентов. При этом еженедельный прирост заболеваемости составил 7,5%.

Ранее глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщал о том, что за неделю в перепрофилированные стационары поступило 5486 больных. Таким образом, за последнюю неделю число госпитализаций на этой неделе выросло более, чем на 9%.

То, что в Петербурге не хватает коек для пациентов с коронавирусом, заявляла и заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. По ее словам, Северная столица попала в список субъектов, стационары в которых загружены на 90%.

Как писала gazeta.spb.ru, проблему с нехваткой коек в Петербурге собираются решить открытием четырех корпусов в «Ленэкспо». Они должны открыться к концу декабря. Сейчас корпуса модернизируют и утепляют. Они дадут еще 1 154 койки, в том числе 15 реанимационных с аппаратами искусственной вентиляции легких. В корпусах разместят тяжелых и среднетяжелых пациентов.