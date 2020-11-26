Нехватку коек в Петербурге решат открытием четырех корпусов «Ленэкспо»: как успел оскандалиться временный госпиталь

В Петербурге свободных коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией становится все меньше. Проблему город планирует решить открытием четырех корпусов в «Ленэкспо». Gazeta.SPb вспоминает, с какими проблемами столкнулся временный госпиталь и его пациенты в начале работы.

В Петербурге из 10846 инфекционных коек свободными остались только 7,7%, — констатировали в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева, накануне, 25 ноября.

О нехватке коек для больных коронавирусом заявляла и заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. Она уточнила, что Петербург вошел в число регионов, где в стационарах для ковид-пациентов занято более 90% мест.

Петербургские власти уже заявляли, что в случае нехватки коек планируют разворачивать дополнительные. Проблему, по всей видимости, решат открытием еще четырех корпусов «Ленэкспо», где находится временный госпиталь. К концу декабря, как ожидается, заработают павильоны №№ 1, 2, 3 и 8.

Сейчас корпуса модернизируют и утепляют. Они дадут еще 1 154 койки, в том числе 15 реанимационных с аппаратами искусственной вентиляции легких. В корпусах разместят тяжелых и среднетяжелых пациентов. В настоящее время в «Ленэкспо» работают павильоны №№5 и 7.

Как новые корпуса справятся в условиях зимы, — вопрос. Летом временный госпиталь столкнулся с рядом проблем. Так, в ночь с 8 на 9 июня там обрушился потолок. К счастью, в результате никто не пострадал.

А вот последствия потопа, который произошел в госпитале в середине июня, пациенты ощутили на себе. Там были закрыты почти все душевые комнаты. Тогда социальные сети облетело видео, на котором, как утверждалось, медики в защитных костюмах сами вытирают лужи.

На фоне происшествий пациенты в «Ленэкспо» жаловались на отсутствие препаратов, средств личной гигиены, одеял, холод и нехватку врачей.

С начала открытия временного госпиталя прокуратура начала проверку из-за жалоб пациентов, но нарушений так и не выявила.

Скандалом закончилось и увольнение санитарки без стимулирующих выплат. Осенью резонанс вызвала и новость о том, что у учреждения нет лицензии.

На проект было потрачено в общей сложности 840 миллионов рублей.