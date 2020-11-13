Голикова назвала регионы, где заканчиваются ковид-койки

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 17 российских регионах сложилась наиболее критичная ситуация с коечным фондом.

По ее словам, это субъекты, где стационары загружены на 90%. Места для пациентов положительным тестом на Covid-19 начинают заканчиваться.

Как сообщили «РИА Новости», Голикова также добавила, что в Хакасии, Чувашии, Ивановской области и Еврейском автономном округе заняты более 95% коек.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Голикова перечислила регионы с проблемами в системе здравоохранения. Не уточняется, о каких именно сбоях идет речь.