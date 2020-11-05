В Петербурге разворачивают дополнительные койки для коронавирусных пациентов

В Петербурге разворачивают дополнительные койки для коронавирусных пациентов
Для пациентов с коронавирусом разворачивают койки. Фото: комитет по здравоохранению

Эпидемиологическая обстановка в городе тревожит власти.

В Санкт-Петербурге увеличат коечные мощности для оказания медицинской помощи заболевшим. Об этом сегодня, 5 ноября, заявил вице-губернатор Олег Эргашев, сообщили в пресс-службе администрации города.

Он отметил, что каждый день госпитализируют более 600 пациентов с коронавирусом. Свободными остаются примерно 9% коек. Отмечается, что с этого четверга зараженных начинает принимать Мариинская больница, а с шестого числа — Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л.Г.Соколова. Таким образом, количество доступным коек увеличится более чем на 900. С 10 ноября помощь заболевшим начнет оказывать Городская больница №2.

Отметим, что за время пандемии коронавирус подтвердили более чем у 66 тысяч петербуржцев. При этом более 40,9 тысяч человек уже выздоровели.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти откроют еще одну ПРЦ-лабораторию.

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