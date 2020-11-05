В Ленобласти откроют еще одну ПРЦ-лабораторию

Средства на оборудование закупят за счет областного и федерального бюджетов.

В Ленинградской области в скором времени заработают две ПРЦ-лабораторию. Одну из них оборудовали в Тихвине, а другую – на базе областного Центра СПИД. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Также власти решили открыть еще одну лабораторию в Выборге. Средства на ее оборудование возьмут из областного и федерального бюджетов.

Напоминаем, что в Ленинградской области с каждым днем выявляется все больше случаев заражения коронавирусом, эпидемиологическая обстановка оставляет желать лучшего. За последние сутки там выявили 161 зараженных, выздороветь успели 114 человек, один погиб.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России выделят более 1 млрд рублей на оснащение лабораторий страны для диагностики Covid-19. Уточняется, что такой метод позволит повысит точность тестирования, а также позволит увеличить охват населения «новейшими методами диагностики».