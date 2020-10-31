В России выделят более 1 млрд рублей на оснащение лабораторий страны для диагностики Covid-19

В России выделят более 1 млрд рублей на оснащение лабораторий страны для диагностики Covid-19
Глава правительства Михаил Мишустин. Фото: kremlin.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении необходимых средств для специального оборудования, с помощью которого удастся проводить исследования по коронавирусу.

Как сообщает пресс-служба кабмина РФ, для данных целей будет выделен 1 млрд рублей, который распределят между 84 регионами страны. Данные деньги будут направлены на закупку оборудования в лаборатории. Средства для этого выделили из резервного фонда кабмина.

«Федеральное финансирование позволит оснастить лаборатории специальным оборудованием, позволяющим проводить исследования с помощью высокочувствительных методов диагностики», – говорится в сообщении кабмина РФ.

Уточняется, что такой метод позволит повысит точность тестирования, а также позволит увеличить охват населения «новейшими методами диагностики».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в России за прошедшие сутки зафиксировали 18 140 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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