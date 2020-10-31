В России за сутки выявлено более 18 тыс. случаев заражения Covid-19

Эпидемиологическая обстановка в России продолжает ставить новые антирекорды. Минувшие сутки позволили общему числу зараженных в стране побить отметку в 1,6 млн человек.

Согласно данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом за прошедшие сутки в России зафиксировали 18 140 новых случаев заражения коронавирусом.

Кроме этого, 334 пациента скончались от инфекции. Общее число летальных исходов достигло 27 990 человек.

Победить инфекцию смогли 14 854 пациента, в общей сложности – 1 215 314 человек.

Наибольший прирост снова был отмечен в столице России. В Москве за сутки выявлено 4 952 случая заражения. Вторую строчку с приличным разрывов занимает Петербург – 854 случая. В тройку входит Московская область с 535 новыми пациентами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в России у пациентов с коронавирусом обнаружили психические расстройства.