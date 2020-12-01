В ночь на 2 декабря в Петербурге разведут мосты

В ночь на 2 декабря в Петербурге разведут мосты
Мосты разведут для проходки судна. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Петербургских водителей предупредили о разводке мостов в ночь с 1 на 2 декабря. Ее проведут в связи с проводкой судна по Неве. Об этом сообщили в городском Комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

В ночь на среду в городе состоится разводка мостов в связи с проводкой по Неве в Большой порт Санкт-Петербурга судна. Мосты разведут по графику навигационного периода, утвержденного на 2020 год.

Жителей и гостей города предупреждают, что мосты могут развести раньше указанного в графике времени по факту прохождения судна. В связи с этим власти советуют заранее планировать свой маршрут.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за сезон разводки мостов по Неве прошли почти 2,9 тыс. судов. Навигация на Неве и Малой Неве началась 10 апреля и завершилась 30 ноября.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
нева новости спб разводка мостов судно


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Подозреваемую в убийстве мужа в Петербурге модель Vogue арестовали
В ночь на 2 декабря в Петербурге разведут мосты
В Петербурге оштрафовали пьяных болельщиков матча «Зенит» — ...
В Колпино иномарка влетела в остановку
Петербургские власти могут закрыть рестораны и запретить новогодние елки
Минздрав РФ: самую большую тревогу вызывает ситуация с коронавирусом в Петербурге
В Петербурге снизилось количество ковид-нарушений в магазинах
На Софийской улице не смогли разъехаться две легковушки