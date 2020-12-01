В Петербурге за сезон разводки мостов по Неве прошли почти 2,9 тыс. судов

Навигация на Неве и Малой Неве началась 10 апреля и завершилась 30 ноября. Мосты на рукавах Невы стали разводить с 20 апреля и завершили 15 ноября.

За это время мосты разводились почти 2,3 тыс. раз, включая 70 технологических разводок. За сезон разводки мостов по Неве прошли почти 2,9 тыс. судов. Итоги сезона разводки мостов и планы на межнавигационный период обсудили зампред Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Алексей Гончаров и директор СПб ГБУ «Мостотрест» Андрей Кочин.

В этом году на 20 сооружениях были проведены ремонтные работы. Среди них были Литейный мост, Колтушский мост, Каменноостровский мост, набережная Кронверкского пролива и другие.

На пяти объектах был завершен капитальный ремонт. Это участок набережной канала Грибоедова, Торговый мост, Камышинский мост, мост Красный Судостроитель и мост по Волхонскому шоссе у железнодорожного переезда в Александровской. Кроме того, сейчас завершаются работы по капремонту Зеленого моста.

В межнавигационный период проведут техническое обслуживание всех разводных мостов. Некоторые мосты нуждаются в дополнительных работах. К примеру, на Большеохтинском мосту необходимо отремонтировать водоотвод на опорах разводного пролета, а на Литейном — откорректировать неуравновешенности разводного пролета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге до апреля 2021 года завершилась разводка мостов.