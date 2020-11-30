В Петербурге до апреля 2021 года завершилась разводка мостов

В Петербурге до апреля 2021 года завершилась разводка мостов
Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В понедельник, 30 ноября, в Северной столице завершилась летняя навигация. Разводка мостов через Неву и Малую Неву прекращается до апреля следующего года.

Возобновить навигацию по главной реке Петербурга планируется 10 апреля 2021 года. Мосты на рукавах Невы вновь начнут разводить 20 апреля. Об этом уведомляет пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест». В учреждении добавляют, что следить за актуальной информацией по разводке мостов за пределами навигационного периода можно на сайте «Мостотреста» или через приложение «Мосты Петербурга».

Отметим, что в зимнее время мосты разводят в единичных случаях: при технической необходимости или в рамках ликвидации чрезвычайных ситуациях, изредка — для пропуска отдельных судов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что навигация по рекам и каналам Санкт-Петербурга завершилась 16 ноября.

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