В Петербурге сезон навигации по рекам и каналам завершится 16 ноября

Развод мостов. Фото: lhtravel.ru
Развод мостов. Фото: lhtravel.ru

В Северной столице перестанут разводить мосты в середине ноября. Сезон навигации по рекам и каналам судов прекратится в ночь на 16 ноября.

Информация об этом появилась на сайте «Агентства внешнего транспорта».

Уточняется, что с 24:00 15 ноября 2020 года закрываются водные пути Санкт-Петербурга для движения судов. Также с 24:00 15 ноября закрываются водные объекты для плавания на маломерных судах.

Соответствующее распоряжение подписал глава комитета по транспорту Кирилл Поляков. До этого распоряжение о завершении сезона навигации было рассчитано до 30 ноября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге владельцев электрокаров освободят от транспортного налога.

Владельцы новых электрокаров, произведенных на территории Евразийского экономического союза, и авто на газовом топливе на пять лет освобождаются от необходимости платить транспортный налог. Отсчет указанного срока идет от даты регистрации авто.

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В Петербурге сезон навигации по рекам и каналам завершится 16 ноября