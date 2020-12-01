Жители Ленобласти могут получить бесплатную елку к Новому году

Новогоднюю ель можно бесплатно получить в одном из лесничеств Ленобласти. Фото: pixabay

Новогоднюю ель можно бесплатно получить в одном из лесничеств Ленобласти. Фото: pixabay

В Ленинградской области продолжается традиционная акция — любой житель может бесплатно получить главный символ Нового года в лесничествах.

Как рассказали в областном правительстве, акция начинается с 1 декабря и будет действовать вплоть до 10 января. Для того, чтобы бесплатно получить праздничное дерево, необходимо обратиться в одно из лесничеств Ленобласти.

В этом году коронавирусная пандемия внесла некоторые изменения в процедуру оформления договора купли-продажи елки по нулевой ставки. Если раньше все желающие могли приехать в офис лесничества и оформить документы на месте, то сейчас гражданин должен скачать бланк с сайта областного комитета по природным ресурсам, заполнить его самостоятельно и отнести в лесничество, где будет заключен договор. Там же покупателю будет выдан экземпляр договора с указанием участка для заготовки ели.

Отмечается, что на одного человека положено не более одного дерева, высотой до трех метров.

В прошлом году жители Ленобласти получили бесплатно более 33 тысяч новогодних деревьев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что живую новогоднюю елку привезут на Дворцовую площадь через неделю.