С 1 января в Петербурге появятся уникальные «Подорожники»

В Северной столице в самом начале 2021 года в продажу поступит новая серия электронных карт «Подорожник» с уникальным дизайном, которой дали название «Мой день в Петербурге».

Как сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Организатор перевозок», новая серия «Подорожников» будет посвящена культурно-историческому достоянию Петербурга, а также туристическим маршрутам и достопримечательностям.

С 1 января петербуржцы и гости города смогут приобрести новый «Подорожник» в одном из четырех вариантов. Каждый посвящен определенной теме и соответствует времени судок.

На проездных можно узнать такие достопримечательности, как Китайский Дворец в «Петергофе» и Екатерининский дворец в «Царском Селе», линкор «Полтава», фонари Петербурга, Лахта Центр, стадион «Газпром Арена» и мост через Петровский фарватер.

«Изображенные на картах объекты представляют разнообразие возможностей для отдыха и культурного досуга, которые есть у жителей и гостей Санкт-Петербурга», — отметил глава Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

Всего будет выпущено 40 тысяч экземпляров «Подорожника» с новым дизайном. Проездные можно будет приобрести на станциях метро, а также в офисах продаж «Организатора перевозок». Стоимость электронной карты останется прежней.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в петербургском метро на 10% сократили количество составов.