В петербургском метро на 10% сократили количество составов

В петербургском метро на 10% сократили количество составов
Средний интервал движения поездов составляет 3,5 минуты. . Фото: Baltphoto

С 1 декабря, в петербургском метро на 10% сократили количество составов, которые курсируют на линиях. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

Сейчас на пяти линиях петербургского метрополитена работают в общей сложности 185 поездов.

Средний интервал движения поездов составляет 3,5 минуты. Возможно также его увеличение до 5 минут ранним утром и поздним вечером.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что метрополитен Северной столицы не будет работать в новогоднюю ночь, как это происходило ежегодно, ввиду пандемии коронавируса. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе правительственного совещания, на котором обсуждались мероприятия, запланированные на Новый год и Рождество.

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комитет по транспорту метро метрополитен


 

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