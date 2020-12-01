Француза весом 300 кг вытаскивали из дома строительным краном

Француза весом 300 кг вытаскивали из дома строительным краном
Мужчина с избыточным весом более года не мог выбраться из квартиры. Фото: pixabay

Во французском городе Перпиньян спасателям потребовался строительный кран для извлечения из квартиры мужчины, который весит 300 килограмм. Его удалось вызволить наружу за четыре с лишним часов.

Как сообщает местный телеканал France3 Occitanie, в конце октября стало известно, что мужчина с лишним весом по имени Ален более года не мог выбраться из своей квартиры. Он обращался за помощью к властям еще в июле прошлого года. Тогда он сломал бедро, неудачно упав, и не мог обратиться за помощью.

Недавно власти все же решили организовать спасательную операцию, в которой участвовало не менее полусотни человек. На помощь мужчине пришли полицейские, спасатели, медики и представители мэрии.

Вытащить Алена получилось не сразу. Окно его квартиры было слишком маленьким, так что его пришлось расширять, разрушив фасад. Остальных жильцов на время эвакуировали.

Уже через четыре часа Ален был помещен в специальный контейнер, который с помощью крана подняли на уровень окна. После вызволения мужчину отправили в местную больницу. Вскоре Ален будет помещен в специализированный центр в Тулузе для людей, страдающих избыточным весом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Швеции мать почти 30 лет держала своего сына взаперти.

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