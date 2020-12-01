В Швеции мать почти 30 лет держала своего сына взаперти

В Швеции задержали 70-летнюю женщину, которую подозревают в незаконном лишении свободы сына. Он находился взаперти 28 лет, с 12-летнего возраста.

Возможно, так и продолжалось бы и дальше, если несколько дней назад к женщине не пришла ее родственница, сообщает Expressen. В квартире она увидела сильно испуганного мужчину, у него не было зубов, а ноги покрыты язвами и ссадинами, при этом он едва мог стоять и отвечать на вопросы. Женщина отметила, что много лет подозревала мать в том, что та держала сына взаперти.

После того, как ее забрали в больницу, она решила осмотреть квартиру и убедилась в этом. Она позвонила в больница, 41-летнего мужчину увезли на скорой.

Знакомые рассказали, что мать с детства внушила своему сыну, что все окружающие желают им зла, и только она может обезопасить их обоих. Также родственницы обратила внимание на большое количество мусора. По ее словам, там не убиралась десятилетиями. Увиденную картину женщина сравнила с фильмом ужасов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что к сотрудникам вневедомственной охраны, патрулировавшим территорию, обратилась женщина без верхней одежды. Она объяснила, что выбежала из квартиры, чтобы спастись от своего избранника, который с ножом в руках угрожал её убить.