В Швеции мать почти 30 лет держала своего сына взаперти

В Швеции мать почти 30 лет держала своего сына взаперти
Женщину задержали. Фото: pixabay

В Швеции задержали 70-летнюю женщину, которую подозревают в незаконном лишении свободы сына. Он находился взаперти 28 лет, с 12-летнего возраста.

Возможно, так и продолжалось бы и дальше, если несколько дней назад к женщине не пришла ее родственница, сообщает Expressen. В квартире она увидела сильно испуганного мужчину, у него не было зубов, а ноги покрыты язвами и ссадинами, при этом он едва мог стоять и отвечать на вопросы. Женщина отметила, что много лет подозревала мать в том, что та держала сына взаперти.

После того, как ее забрали в больницу, она решила осмотреть квартиру и убедилась в этом. Она позвонила в больница, 41-летнего мужчину увезли на скорой.

Знакомые рассказали, что мать с детства внушила своему сыну, что все окружающие желают им зла, и только она может обезопасить их обоих. Также родственницы обратила внимание на большое количество мусора. По ее словам, там не убиралась десятилетиями. Увиденную картину женщина сравнила с фильмом ужасов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что к сотрудникам вневедомственной охраны, патрулировавшим территорию, обратилась женщина без верхней одежды. Она объяснила, что выбежала из квартиры, чтобы спастись от своего избранника, который с ножом в руках угрожал её убить.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
полиция стокгольм швеция


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стала известна новая зарплата уборщицы, которая случайно победила на выборах
В Швеции мать почти 30 лет держала своего сына взаперти
Кинолог рассказал, чем следует кормить собак
Россиян с 1 декабря будут уведомлять об их праве на меры поддержки
Стало известно, когда Marvel начнет снимать сериал о Соколином глазе с ...
Moderna запросила в США одобрение на использование вакцины от коронавируса
Адвокат Марадоны не винит в смерти футболиста его врача
В Висконсине подтвердили победу Джо Байдена в штате