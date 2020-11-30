В Приморском районе задержали мужчину, который угрожал убийством своей возлюбленной

В Приморском районе задержали мужчину, который угрожал убийством своей возлюбленной
Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Около полуночи 27 ноября на Парашютной улице в Приморском районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали мужчину, которого подозревают в угрозе убийством своей сожительнице.

Немногим ранее к сотрудникам вневедомственной охраны, патрулировавшим территорию, обратилась женщина без верхней одежды. Она объяснила, что выбежала из квартиры, чтобы спастись от своего избранника, который с ножом в руках угрожал её убить. Мужчина по-прежнему оставался в помещении.

Росгвардейцы сразу же отправились по указанному адресу, где на лестничной клетке и остановили гражданина, подозреваемого в совершении преступления. Нож, которым он угрожал женщине, изъяли, а самого нарушителя передали сотрудникам 86 отдела полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в доме на Выборгском шоссе камеры наблюдения засняли хулигана, который изрисовал парадную и опрокинул урну.

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