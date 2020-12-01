Семак не знает, выйдет ли Дзюба против «Брюгге»

Его участие в выездном матче остается под вопросом из-за травмы.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не уверен, что Артем Дзюба сможет принять участие в выездном матче против «Брюгге». Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.
Он отметил, что сразу несколько футболистов не смогут выйти на поле. Среди них Караваев, Вендел и Ловрен. Под вопросом также участие Дзюбы, который получил травму и пока непонятно, готов ли он играть.
Семак считает, что «Зенит» преследует неудачи, так как было недостаточное укрепление клуба в летний трансферный период. Он добавил, что у европейских клубов тем временем «полноценная заявка». Напоминаем, что «Зенит» и «Брюгге» сыграют 2 декабря.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» прибыл в Бельгию на матч Лиги чемпионов против «Брюгге».