Актриса Эллен Пейдж сменила пол

Актриса Эллен Пейдж сменила пол
Пейдж просит называть ее мужчиной. Фото: скриншот Instagram

До этого артистка объявляла, что ей нравятся женщины, а не мужчины.

Актриса Эллен Пейдж призналась, что сменила пол. Новостью она поделилась с подписчиками в Twitter. Знаменитость добавила, что является трансгендером и просит называть ее Эллиот. Актриса предпочитает, чтобы о ней говорили, используя местоимение «он».

Напоминаем, что несколько лет назад Пейдж говорила, что ей нравятся женщины. В 2018 году она заключила брак с подругой. Актриса стала известной после съемок в фильме Кристофера Нолана «Начало». За роль в фильме «Джуно» Пейдж номинировали на «Оскар».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что актриса Меган Фокс подала на развод спустя десять лет брака. К сожалению, занятость актрисы и, отчасти, появление Колсона Бэйкера, не позволило им сохранить семью.

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