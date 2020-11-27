Актриса Меган Фокс подала на развод спустя десять лет брака

Звезда Голливуда Меган Фокс подала на развод с Брайаном Остином Грином (звездой сериала «Беверли-Хиллз, 90210») спустя десять лет супружеской жизни из-за новых отношений — с 30-летним рэпером Колсоном Бейкером, известным под псевдонимом Machine Gun Kelly.

Документы на развод оказались в суде 25 ноября, незадолго после первого появления актрисы на красной дорожке с новым возлюбленным, передает Mirror. Это произошло на церемонии American Music Awards. Супруг Меган Фокс, Брайан Остин Грин, согласился расторгнуть брак.

О завершении отношении звездной пары стало известно в мае 2020 года. Отметим, что Фокс и Грин воспитывают троих детей. К сожалению, занятость актрисы и, отчасти, появление Колсона Бэйкера, не позволило им сохранить семью.

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