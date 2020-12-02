Врач предупредил об опасности ночных часов для пациентов с коронавирусом

Врач предупредил об опасности ночных часов для пациентов с коронавирусом
Угроза есть только для людей с серьезными сопутствующими заболеваниями. Фото: pixabay.com

Тяжесть коронавируса зависит от определенного состояния пациента во сне. Об этом рассказал заведующий центром анестезиологии и реаниматологии Валерий Субботин

По его словам, у некоторых пациентов с Covid-19 при углублении сна могут возникать разные физиологические изменения, вплоть до остановки дыхания. Субботин подчеркнул, что угроза есть для людей с хронической обструктивной болезнью легких или избыточной массой тела.

Специалист отметил в интервью радио Sputnik, что врачи оперативно диагностируют подобные заболевания и учитывают их при назначении лечения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что биолог предупредила о преждевременном старении из-за коронавируса.

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