«Зенит» сыграет с «Брюгге» в матче группового этапа Лиги чемпионов

«Зенит» сыграет на выезде с бельгийским «Брюгге» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

В матче не смогут принять участие Деян Ловрен, Вендел и Вячеслав Караваев.

Выйдет ли на поле Артем Дзюба тоже под вопросом — в матче против тульского «Арсенала» нападающий получил повреждение. Судить матч будет Сердар Гезюбююк, ему помогут Йост ван Зейлен и Йохан Балдер.

«Зенит» занимает последнее место в группе, сине-бело-голубым удалось набрать лишь одно очко. «Брюгге» находится на третьей строчке с четырьмя очками.

Матч пройдет на стадионе «Ян Брейдел» 2 декабря. Начало в 23:00 по московскому времени.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что встреча петербургского «Зенита» и екатеринбургского «Урала» в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) состоится при пустых трибунах. Матч запланирован на 5 декабря.