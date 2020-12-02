С августа по ноябрь в России появилось 7,9 тысяч вакансий с упоминанием COVID-19

В то же время, слово «карантин» стало встречаться в предложениях о работе в два раза реже по всей России. В Петербурге и области падение такого запроса составило 13%. Фото: pixabay

В то же время, слово «карантин» стало встречаться в предложениях о работе в два раза реже по всей России. В Петербурге и области падение такого запроса составило 13%. Фото: pixabay

Аналитики российского сервиса онлайн-рекрутмента HeadHunter отмечают, что с конца августа до середины ноября число вакансий с упоминанием коронавируса выросло вдвое по сравнению с периодом с середины марта по середину июня.

В Петербурге и Ленобласти осенью таких вакансий опубликовали более 400, что также практически в два раза больше, чем в весенний период. Чаще всего предложения по работе, в которых встречаются слова «ковид», «коронавирус» и «covid» появляются в сферах медицины, фармацевтики, строительства, транспорта и рабочего персонала. Как правило, работодатели подчеркивают, что, несмотря на пандемию, продолжают работать и соблюдают все меры безопасности.

Примечательно, что о коронавирусе пишут не только работодатели, но и соискатели. Люди упоминают о пандемии в качестве причины смены работы или увольнения или в описании своих обязанностей. Часть пользователей HeadHunter пишет в резюме о наличии иммунитета к COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на 117% активнее стали искать курьеров.