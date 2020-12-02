Путин предложил Куликову сменить Чубайса на посту главы «Роснано»

Президент РФ Владимир Путин предложил заместителю председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову взять на себя руководство компанией «Роснано», которую раньше возглавлял Анатолий Чубайс.

Путин подчеркнул, что нанотехнологии являются ключевым направлением развития не только для России, но и для мира в целом. Президент добавил, что Куликов, поскольку работает в Военно-промышленной комиссии, хорошо осведомлен о возможностях, которые предоставляют нанотехнологии.

Глава государства отметил, что правительство, со своей стороны, подготовило ряд предложений по поддержке АО «Роснано» и готово обсудить эти вопросы с Куликовым. Российский лидер считает, что новый руководитель, благодаря опыту и «молодому задору» сможет обеспечить компании «мощный рывок вперед».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 17 декабря состоится большая пресс-конференция Владимира Путина.