Дзюба пропустит матч «Зенита» против «Брюгге»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» определился со стартовым составом на игру с бельгийским «Брюгге». Матч пройдет в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Команды встретятся сегодня, 2 декабря, в Брюсселе. Начало игры назначено на 23:00 по московскому времени.

На воротах будет голкипер Михаил Кержаков. Первыми на поле выйдут Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Данила Прохин, Вильмар Барриос, Алексей Сутормин, Александр Ерохин, Малком, Далер Кузяев, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун.

На скамейке запасных останутся Андрей Лунев, Александр Васютин, Данил Круговой, Юрий Жирков, Леон Мусаев, Магомед Оздоев, Даниил Шамкин, Андрей Мостовой.

При этом капитан команды Артем Дзюма в заявке отсутствует, хотя он готовился к встрече с «Брюгге» наравне с остальными членами петербургской команды.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Зенит» сыграет с «Брюгге» в матче группового этапа Лиги чемпионов.