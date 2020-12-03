В Смольном назвали условия для продления зимних каникул для школьников

Школьников оставят дома, только если ситуация после Нового года ухудшится. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Школьников оставят дома, только если ситуация после Нового года ухудшится. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Несмотря на суровые корректировки ограничительных мер, призванных остановить распространение коронавируса в Петербурге, продлевать зимние каникулы школьникам власти не намерены.

В Смольном объяснили, что при сохранении низкой заболеваемости среди учеников и сотрудников образовательных учреждений нет необходимости переводить школы на дистанционку по окончании новогодних каникул, пишет АБН. Вероятно, такой сценарий рассматривают только в случае ухудшения эпидситуации, несмотря на уже принятые меры.

Напомним, что на данный момент, как заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, в Северной столице нет ни одной школы или детского сада, полностью закрытого на карантин. Как отметил глава города, переводить на удаленку стараются только отдельные группы или классы, где замечены случаи заражения COVID-19 или другими вирусными заболеваниями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 27 ноября физико-математический лицей №239 в Петербурге полностью перешел на удаленное обучение из-за вспышки коронавируса.