В Петербурге школьники массово возвращаются с домашнего обучения за парты

В Северной столице дети, которые по заявлениям родителей учились дома, возвращаются к очному обучению в школах. Вернулись за парты уже более 2,5 тыс. детей.

Как сообщает комитет по образованию Санкт-Петербурга, тенденция к массовому возвращению учеников в стены школ наметилась на прошлой неделе. Во вторник, 24 ноября, к учебе в очном режиме вернулись почти 500 детей.

Кроме этого, к 1 декабря список пополнили еще 450 учеников. В итоге, на данный момент в школы вернулись 2 569 детей.

Таким образом, на смешанном обучении продолжают учиться 3% школьников. Это 14 264 ребенка.

«Из них большая часть – это учащиеся 5-9 классов (7537 детей). Также дома пока учатся 3909 учеников начальной школы и 2818 старшеклассников», – говорится в сообщении комитета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что прокуратура в Петербурге выявила нарушения в работе компании, организующей питание в школах.