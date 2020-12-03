Прокуратура выявила нарушения в работе петербургской компании, организующей питание в школах

Прокуратура Адмиралтейского района выявили нарушения в работе ООО «Северная столица», осуществляющей организацию питания в одну из школ города. Речь идет о санитарно-эпидемиологических требованиях.

Об этом стало известно в четверг, 3 декабря. Сотрудники провели проверку соблюдения должностными лицами Общества требований законодательства, однако без выявления «минусов» не обошлось.

Как сообщили на сайте прокуратура города, выявлены факты нарушения должностными лицами «Северной столицы», осуществляющей организацию питания в ГБОУ СОШ №564, требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В адрес руководителя Общества внесено представление об устранении нарушений закона. В отношении лица, ответственного за соблюдение санитарных норм, составлено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура организовала проверку после массового отравления в одной из школ Кронштадта. К мероприятиям привлечены сотрудники Роспотребнадзора.