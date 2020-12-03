Доллар упал ниже 75 рублей впервые с 18 сентября

Доллар упал ниже 75 рублей впервые с 18 сентября
Доллар показал падение. Фото: Pixabay

Американская валюта показала оптимистичный результат для российского рубля в ходе торгов на Московской бирже. Доллар опустился ниже 75 рублей впервые с 18 сентября.

Согласно данным биржи, падение также зафиксировано и у европейской валюты. Таким образом, курс доллара составляет 74,98 рубля, а евро – 90,93 рубля.

Кроме этого, падают и котировки нефти Brent ниже 48 долларов, а WTI – ниже 45 долларов. Эксперты приписывают данное изменение перед встречей в формате ОПЕК+, где стороны обсудят параметры сокращения добычи с января 2021 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что доллар упал до минимума с 2018 года из-за коронавируса.

По данным Bloomberg, причиной падения американской валюты стало заявление властей о массовой вакцинации против коронавируса в декабре текущего года. В итоге, доллар упал на 0,2% по отношению к 10 мировым валютам, к которым относятся евро и йена.

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