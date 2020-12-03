Повторно отклонен проект перепланировки исторического дома на Ковенском

Здание Построено в 1883 году в стиле эклектики по проекту архитектора Василия фон Геккера Фото: КГИОП

Здание Построено в 1883 году в стиле эклектики по проекту архитектора Василия фон Геккера Фото: КГИОП

В Северной столице КГИОП отклонил проект перепланировки здания №20 на Ковенском переулке, которое пострадало из-за незаконной перестройки.

Как сообщает комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга, в июле 2019 года были выявлены демонтаж декоративных элементов и установка ограждающих строительных конструкций по периметру данного здания в уровне кровли. КНИОП составил в отношении владельца протокол. В итоге, Дзержинский суд признал собственника, – частное лицо, виновным.

«В октябре 2019 года администрация Центрального района Санкт-Петербурга и Служба государственного строительного надзора и экспертизы обратились в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга с исковым заявлением о понуждении лица, совершившего нарушения, провести работы по восстановлению внешнего облика исторического здания. КГИОП участвует в данном деле в качестве третьего лица и полностью поддерживает исковые требования. Дело находится на стадии рассмотрения», – говорится в сообщении КГИОП.

Таким образом, собственник был обязан подготовить проекты и приступить к работе по восстановлению. Но 12 марта и 30 сентября 2020 года по предложенным материалам были выданы отрицательные оценки.

Собственник все равно приступил к работам в июне текущего года, на что КГИОП отреагировал только в сентябре. В ходе комиссионного осмотра установлено, что проходная терраса по периметру здания не устранена, а восстановленные карниз и фронтоны не соответствуют историческим. Через два месяца, в ноябре, в КГИОП вновь поступил проект перепланировки, который также отклонен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что КГИОП настаивает на возбуждении уголовного дела после пожара в особняке Игеля.