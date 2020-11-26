КГИОП настаивает на возбуждении уголовного дела после пожара в особняке Игеля

Пожар в особняке Игеля на Каменноостровском. Фото: vk.com/spb_today

Пожар в особняке Игеля на Каменноостровском. Фото: vk.com/spb_today

Нужно выяснить, что стало причиной инцидента и кто виноват в случившемся.

В Санкт-Петербурге 9 ноября произошел крупный пожар – горела усадьба Игеля на Каменоостровском проспекте. Чтобы ликвидировать возгорание, на место прибыли 58 спасателей и 17 единиц спецтехники. Огнем было охвачено здание на площади 200 квадратных метров.

В результате пожара пострадала стропильная системы крыши, перекрытия и перегородки флигеля южной части. Также во время тушения пришлось частично демонтировать кровлю и залить водой часть помещения.

В Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры требуют возбудить уголовное дело в связи со случившимся. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напоминаем, что усадьбу нужно законсервировать в короткие сроки и провести так противоаварийные работы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, как разрушалась усадьба Орловых-Денисовых за десятилетнее разбирательство с собственником.