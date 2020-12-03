Участница «Холостяка» угодила в ДТП и разбила в лицо

Участница &#171;Холостяка&#187; угодила в ДТП и разбила в лицо
Модель показала последствия ДТП. Фото: скриншот Instagram

Модель показала, как выглядит после инцидента.

Участница «Холостяка» Лиза Адаменко рассказала, что попала в аварию на Бали. Подробностями она поделилась в Instgram-аккаунте со своими подписчиками.

Девушка заявила, что пока она ехала на байке, у нее упал телефон. Она остановилась, чтобы поднять его и в этот момент мотоцикл упал на Адаменко. Модель получила травмы, сейчас у нее на лице есть ссадины и могут остаться шрамы.

«Теперь у меня куча свободного времени и я посвящаю его саморазвитию!»,

— написала Адаменко.

Адаменко поддержали ее подписчики. Они надеются, что девушка восстановится и обойдется без серьезных последствий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что съемки «Холостяка» с Тимати стартовали в Дубае. Музыкант уже примерил черный смокинг и встретился с невестами.

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