Бузова сломала два ребра: певице нельзя выходить на лед

Иначе артистка будет рисковать не только здоровьем, но и жизнью.

Певица Ольга Бузова сломала два ребра во время подготовки к выступлению на «Ледником периоде». Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

Артистка почувствовала себя плохо – ей было сложно дышать. Бузовой вызвали врача, ее отправили на рентген. Он показал, что у певицы сломаны два ребра. Теперь звезде нельзя выходить на лед: врач уверяет, что иначе Бузова будет рисковать своей жизнью.

«При таких нагрузках ребра могут поехать и начать давить на легкие. В худшем случае сломанные ребра могут проткнуть легкие»,

— заключили медики.

Напоминаем, что Бузова не раз жаловалась на сложности во время подготовки к съемкам в «Ледниковом периоде». Она очень стремилась к победе, а теперь непонятно, продолжит ли она выступать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ольга Бузова сфотографировалась лежащей под капельницей.