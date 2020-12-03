Бузова сломала два ребра: певице нельзя выходить на лед

Иначе артистка будет рисковать не только здоровьем, но и жизнью.
Певица Ольга Бузова сломала два ребра во время подготовки к выступлению на «Ледником периоде». Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».
Артистка почувствовала себя плохо – ей было сложно дышать. Бузовой вызвали врача, ее отправили на рентген. Он показал, что у певицы сломаны два ребра. Теперь звезде нельзя выходить на лед: врач уверяет, что иначе Бузова будет рисковать своей жизнью.
«При таких нагрузках ребра могут поехать и начать давить на легкие. В худшем случае сломанные ребра могут проткнуть легкие»,
— заключили медики.
Напоминаем, что Бузова не раз жаловалась на сложности во время подготовки к съемкам в «Ледниковом периоде». Она очень стремилась к победе, а теперь непонятно, продолжит ли она выступать.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ольга Бузова сфотографировалась лежащей под капельницей.