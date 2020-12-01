Ольга Бузова сфотографировалась лежащей под капельницей

Ольга Бузова поделилась с поклонниками видео, на котором она лежит под капельницей. Выяснилось, что певица получает сильное лекарство для печени.

Об этом звезда рассказала в своем Instagram-аккаунте. Пользователи не на шутку встревожились, когда увидели ее Stories. На столе внимательные подписчики рассмотрели лекарство. Оказалось, что его назначают при проблемах с печенью. Судя по описанию препарата, оно нужно при хроническом гепатите, циррозе печени, депрессивных синдромах и многих других болезнях.

В сети также нашлись эксперты, которые заявили – это некий «детокс» для печени. Например, его могут назначать для восстановления органов после коронавируса.

Бузова не стала комментировать происходящее. Но показала, что все еще придерживается плотного графика. Сейчас звезда не только ведет «ДОМ-2», но и выступает в ледовом шоу, а также записывает новые песни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Бузова упала в обморок во время тренировки. Выяснилось, что певица катается, превозмогая боль, так как у нее выбито ребро.