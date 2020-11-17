Бузова упала в обморок во время тренировки

Выяснилось, что певица катается, превозмогая боль, так как у нее выбито ребро.

Певица Ольга Бузова упала в обморок во время тренировки на льду. Видеозаписью делится Instagram-аккаунт Super. Артистка усердно готовилась к съемкам в «Ледниковом периоде», когда ей вдруг стало плохо. Девушка упала на ледяную поверхность и затряслась. Певице принесли стул и попытались ее на него усадить, но Бузовой и это дается тяжело.

Оказывается, артистка выбила себе ребро, поэтому ей так непросто репетировать. Из-за большой нагрузки у Бузовой образовалась трещина в грудной клетке, но она не останавливается и уверенно идет к победе.

В «сториз» Бузова пообещала лечить ребро и восстановить нервы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Губерниев назвал «фигней» выступление Бузовой, из-за которого она плакала. Бузова никак не отреагировала на высказывание комментатора. Она лишь поблагодарила Киркорова за высокую оценку своего таланта.