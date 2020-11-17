Бузова упала в обморок во время тренировки

Бузова упала в обморок во время тренировки
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Выяснилось, что певица катается, превозмогая боль, так как у нее выбито ребро.

Певица Ольга Бузова упала в обморок во время тренировки на льду. Видеозаписью делится Instagram-аккаунт Super. Артистка усердно готовилась к съемкам в «Ледниковом периоде», когда ей вдруг стало плохо. Девушка упала на ледяную поверхность и затряслась. Певице принесли стул и попытались ее на него усадить, но Бузовой и это дается тяжело.

Оказывается, артистка выбила себе ребро, поэтому ей так непросто репетировать. Из-за большой нагрузки у Бузовой образовалась трещина в грудной клетке, но она не останавливается и уверенно идет к победе.

В «сториз» Бузова пообещала лечить ребро и восстановить нервы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Губерниев назвал «фигней» выступление Бузовой, из-за которого она плакала. Бузова никак не отреагировала на высказывание комментатора. Она лишь поблагодарила Киркорова за высокую оценку своего таланта.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ледниковый период ольга бузова травма тренировка


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Бузова упала в обморок во время тренировки
На Литейном массовая авария: есть пострадавший
Михаил Боярский станцевал для TikTok
Лещенко пожаловалась на трудное материальное положение из-за пандемии
Джуд Лоу прокомментировал отстранение Деппа от съемок в ...
В Москве из-за коронавируса скончались 74 пациента
В Петербурге охранник сядет в тюрьму за убийство пьяного посетителя хостела
Баскетболист «Зенита» похвастался необычной маской