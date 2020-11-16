Губерниев назвал «фигней» выступление Бузовой, из-за которого она плакала

Губерниев назвал &#171;фигней&#187; выступление Бузовой, из-за которого она плакала
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Комментатор не согласился с поклонниками артистки.

Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал певицу Ольгу Бузову после ее выступления на проекте «Ледниковый период». Он высказал свое мнение под постом артиста Филиппа Киркорова в Instagram-аккаунте.

Звезда решил поддержать Бузову и выложил ее номер к себе на страницу. Он написал, что ему очень понравилось выступление певицы и Дмитрий Соловьева под его песню из фильма-катастрофы «Экипаж». Киркоров считает, что оценки жюри несправедливо занизили. Многие согласились с артистом, но не Губерниев.

«Да ладно вам, полная фигня»,

— написал Губерниев.

Бузова никак не отреагировала на высказывание комментатора. Она лишь поблагодарила Киркорова за высокую оценку своего таланта.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова расплакалась из-за неудачи на «Ледниковом периоде».

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