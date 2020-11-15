Бузова расплакалась из-за неудачи на «Ледниковом периоде»

Бузова расплакалась из-за неудачи на &#171;Ледниковом периоде&#187;
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Певица попросила поклонников поддержать ее.

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, что получила плохие оценки за выступление на шоу «Ледниковый период». Своими эмоциями она поделилась в Instagram-аккаунте.

Артистка вместе с Дмитрием Соловьевым подготовили номер под песню Филиппа Киркорова «О любви» из фильма «Экипаж». Бузова была уверена, что выступление всем понравится, но жюри посчитали его одним из худших. Пару номинировали на выбывание. Бузова попросила поклонников поддержать их голосами, чтобы они продолжили участие.

«Я могу сейчас очень много писать, но есть ли в этом смысл? Если некоторые не увидели скорость, кто-то не обратил внимание на технику, а кому-то просто не понравились мы!»

— отметила певица.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что автор хитов Ольги Бузовой раскрыл стоимость своих композиций.

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